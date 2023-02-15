Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче с московским ЦСКА (112:104 ОТ).



«Прежде всего отмечу, что победа над ЦСКА очень важна. Сегодня они доказали, почему являются лучшей командой чемпионата. У них в составе отличные игроки, они больше всех забивают. Мы очень рады победе! Сегодняшний матч напомнил нашу встречу в декабре. Тогда мы тоже вели в счёте, но не сумели добиться успеха. Сегодня нам это удалось», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА в следующем матче снова встретится с УНИКСом, но матч на этот раз состоится в Москве. Встреча пройдёт 2 марта.