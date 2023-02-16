37 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Денвер», Йокич оформил трипл-дабл
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:109. Для гостей это стало третьим поражением подряд.
Двукратный обладатель MVP НБА сербский центровой Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл: 14 очков, 13 подборов и 10 ассистов. Также у хозяев стоит отметить яркое выступление американского форварда Джеффа Грина. Ветеран НБА со скамейки набрал 24 очка. Хорошую игру провёл американский форвард Майкл Портер: 22 очка, пять подборов и одна передача. Самым результативным игроком у гостей стал звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 37 очков, четыре подбора и девять ассистов.
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Грин - 24, Портер - 22, Йокич - 14, Колдуэлл-Поуп - 14, Чанчар - 12, Браун - 10, Брайант - 8, Смит - 8, Браун - 6, Гиллеспи, Гордон, Джексон, Джордан, Маррей, Ннаджи, Уайт, Уотсон
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Вуд - 17, Райт - 11, Лоусон - 10, Пауэлл - 8, Харди - 8, Грин - 6, Макги - 5, Нтиликина - 4, Баллок - 3, Дав. Бертанс, Ирвинг, Клебер , Моррис, Пинсон, Хардуэй-младший, Холидэй
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