37 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Денвер», Йокич оформил трипл-дабл

В Денвере (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:109. Для гостей это стало третьим поражением подряд.

Двукратный обладатель MVP НБА сербский центровой Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл: 14 очков, 13 подборов и 10 ассистов. Также у хозяев стоит отметить яркое выступление американского форварда Джеффа Грина. Ветеран НБА со скамейки набрал 24 очка. Хорошую игру провёл американский форвард Майкл Портер: 22 очка, пять подборов и одна передача. Самым результативным игроком у гостей стал звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 37 очков, четыре подбора и девять ассистов.