Майкл Джордан сделал рекордное пожертвование накануне собственного 60-летия

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан накануне своего юбилея сделал пожертвование в $ 10 млн на помощь благотворительной организации Make-A-Wish Foundation, сообщает Associated Press.

«В течение последних 34 лет для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбку и счастье стольким детям. Наблюдение за их силой и жизнестойкостью в такое трудное время в их жизни действительно стало источником вдохновения.

Я не могу придумать лучшего подарка на день рождения, чем видеть, как другие присоединяются ко мне в поддержке программы «Загадай желание», чтобы каждый ребёнок мог ощутить волшебство исполнения своего желания», — заявил Джордан в пресс-релизе.

Make-A-Wish Foundation — это международный благотворительный фонд помогающий исполнять желания смертельно больным детям.