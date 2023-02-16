Рэндл: было бы здорово сыграть с Леброном, пока он не убрал отсюда свою старую задницу

Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл высказался по поводу предстоящего Матча всех звёзд НБА.

«Я никогда не играл с Леброном и Полом Джорджем. Я бы сыграл с этими двумя. Мы в неплохих отношениях с Джорджем, и я бы хотел попробовать сыграть с Леброном,, так что было бы здорово сделать это до того, как он уберёт отсюда свою старую задницу», — приводит слова Рэндла SNY.tv.

По итогам прошлого сезона Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В 71 матче регулярного чемпионата Джулиус в среднем набирал 24 очка, совершал 10 подборов и отдавал шесть передач.

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