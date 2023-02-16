Рэндл: было бы здорово сыграть с Леброном, пока он не убрал отсюда свою старую задницу
Поделиться
Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл высказался по поводу предстоящего Матча всех звёзд НБА.
«Я никогда не играл с Леброном и Полом Джорджем. Я бы сыграл с этими двумя. Мы в неплохих отношениях с Джорджем, и я бы хотел попробовать сыграть с Леброном,, так что было бы здорово сделать это до того, как он уберёт отсюда свою старую задницу», — приводит слова Рэндла SNY.tv.
По итогам прошлого сезона Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В 71 матче регулярного чемпионата Джулиус в среднем набирал 24 очка, совершал 10 подборов и отдавал шесть передач.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
10:02
-
09:55
-
09:52
-
09:00
-
08:44
-
07:38
-
07:24
-
06:28
-
06:28
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:50
- 15 февраля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
22:46
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:07
-
21:00
-
19:55
-
19:54
-
18:56
-
17:59
-
17:45
-
15:56
-
14:52
-
14:00
-
12:39
-
12:34
-
12:26
-
11:30
-
10:54
Партнерский контент