Базаревич: после большого перерыва вышли так, будто «Астана» сейчас уже сдастся
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу игры с «Астаной» (89:75) в Единой лиге ВТБ.
«Довольны тем, что победили. И я впечатлён тем, что пришло столько болельщиков — надеюсь, теперь они уже больше ходят на нас, а не на «большие» имена.
Я удовлетворён первой половиной: мы играли хорошо и счёт был соответствующий — но не удовлетворён второй. После большого перерыва вышли так, будто соперник сейчас уже сдастся.
Максим Барашков? Он провёл результативный матч, но в третьей четверти через него забили восемь очков подряд. Он талантливый парень, но ему, конечно, ещё нужно прибавлять в защите — тогда у него будет гораздо больше шансов играть», — приводит слова Базаревича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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