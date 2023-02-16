Киселёв объяснил поражение команды в матче с «Самарой»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв высказался по поводу матча с «Самарой» (75:89) в Единой лиге ВТБ.

«Комментарий будет небольшой: мы дали «Самаре» слишком много открытых бросков в первой половине, во многих моментах позволили легко обыграть нас на периметре, не было той энергии, которая нужна.



Во второй половине поменяли защиту, поменяли философию — и сыграли достойно. Но того гандикапа, который «Самара» создала в первой половине, хватило ей для победы.



Хотел бы отметить, что сегодня допустили всего восемь потерь — по-моему, это наш рекорд. Обычно это наша проблема, но сегодня в этом аспекте превзошли себя», — приводит слова Киселёва пресс-служба чемпионата.