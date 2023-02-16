Стало известно, кто заменит Эртеля на Матче всех звёзд
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Атакующий защитник «Зенита» Виталий Фридзон заменит французского разыгрывающего Томаса Эртеля на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Напомним, причиной пропуска стала травма игрока, полученная в матче регулярного чемпионата с «Нижним Новгородом» (70:79), состоявшемся 13 февраля.
Матч всех звёзд состоится 19 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.
Напомним, в данный момент после 22 игр санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в чемпионате, уступая казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА четыре и шесть очков соответственно. Свой следующий матч команда Хавьера Паскуаля проведёт 26 февраля и встретится с УНИКСом, начало встречи – в 17:00 по московскому времени.
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