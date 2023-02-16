Алексей Швед пропустит Матч всех звёзд
Поделиться
Защитник ЦСКА Алексей Швед, признанный MVP Единой лиги ВТБ в январе, пропустит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Его заменит защитник «Нижнего Новгорода» Джермейн Лав.
У Шведа обострилась травма паха в матче с УНИКСом. Именно из-за этого лидер армейцев не вышел в овертайме в Казани. Сроки восстановления пока неизвестны, сегодня 34-летний защитник должен пройти МРТ.
Алексей Швед стал одним из самых результативных игроков января, набирая в среднем 16,6 очка при 42,2% с игры. При этом защитник ЦСКА совершал 8,4 передачи и 3,0 подбора при 19,6 балла за эффективность действий.
Показатели Лава в нынешнем сезоне составляют 13,5 очка, 2,7 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. Он является самым результативным игроком «Нижнего Новгорода».
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
15:58
-
15:03
-
14:47
-
13:41
-
12:30
-
12:22
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:02
-
09:55
-
09:52
-
09:00
-
08:44
-
07:38
-
07:24
-
06:28
-
06:28
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:50
- 15 февраля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
22:46
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:07
-
21:00
-
19:55
-
19:54
-
18:56
-
17:59
Партнерский контент