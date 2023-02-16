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Алексей Швед пропустит Матч всех звёзд

Алексей Швед пропустит Матч всех звёзд
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Защитник ЦСКА Алексей Швед, признанный MVP Единой лиги ВТБ в январе, пропустит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Его заменит защитник «Нижнего Новгорода» Джермейн Лав.

У Шведа обострилась травма паха в матче с УНИКСом. Именно из-за этого лидер армейцев не вышел в овертайме в Казани. Сроки восстановления пока неизвестны, сегодня 34-летний защитник должен пройти МРТ.

Алексей Швед стал одним из самых результативных игроков января, набирая в среднем 16,6 очка при 42,2% с игры. При этом защитник ЦСКА совершал 8,4 передачи и 3,0 подбора при 19,6 балла за эффективность действий.

Показатели Лава в нынешнем сезоне составляют 13,5 очка, 2,7 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. Он является самым результативным игроком «Нижнего Новгорода».

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