Игроки «Бруклина» установили рекорд НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» установил рекорд лиги в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит», сообщает ESPN.



В этом матче форвард команды Микал Бриджес набрал 45 очков, став уже четвёртым игроком в нынешнем сезоне НБА в составе «Бруклина», набравшим 45 и более очков за матч.



Это рекорд лиги — ранее ни в одной команде не было четырёх игроков, отмечавшихся подобным достижением в рамках одного сезона.



При этом для Бриджеса 45 очков — личный рекорд карьеры.



Ранее отметки в 45 очков за матч в составе «Бруклина» в сезоне-2022/2023 достигали Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Кэмерон Томас.



Примечательно, что два игрока из четырёх покинули команду перед дедлайном — речь о Дюранте и Ирвинге.