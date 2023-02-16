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Игроки «Бруклина» установили рекорд НБА

Игроки «Бруклина» установили рекорд НБА
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» установил рекорд лиги в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит», сообщает ESPN.

В этом матче форвард команды Микал Бриджес набрал 45 очков, став уже четвёртым игроком в нынешнем сезоне НБА в составе «Бруклина», набравшим 45 и более очков за матч.

Это рекорд лиги — ранее ни в одной команде не было четырёх игроков, отмечавшихся подобным достижением в рамках одного сезона.

При этом для Бриджеса 45 очков — личный рекорд карьеры.

Ранее отметки в 45 очков за матч в составе «Бруклина» в сезоне-2022/2023 достигали Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Кэмерон Томас.

Примечательно, что два игрока из четырёх покинули команду перед дедлайном — речь о Дюранте и Ирвинге.

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