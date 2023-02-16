Гомельский сообщил, к кому из ЦСКА у Райковича могут быть претензии после матча с УНИКСом

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу матча УНИКС – ЦСКА, который состоялся вчера, 15 февраля. Напомним, победу после овертайма со счётом 112:104 одержали казанцы.



«В матче УНИКС- ЦСКА моя любима команда потерпела поражение. Так что игра мне не понравилась. Я не знаю, какого рода травму получил Швед. И ещё одно замечание: это не большие УНИКСа выиграли борьбу на щитах, а Жбанов и Зайцев. Это их подборы принесли УНИКСу дополнительное количество атак. Так что у тренера ЦСКА должны возникнуть претензии к тем игрокам периметра, которые опекали именно Жбанова и Зайцева», — написал Гомельский.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League: