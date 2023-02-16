Гомельский сообщил, к кому из ЦСКА у Райковича могут быть претензии после матча с УНИКСом
Поделиться
Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу матча УНИКС – ЦСКА, который состоялся вчера, 15 февраля. Напомним, победу после овертайма со счётом 112:104 одержали казанцы.
«В матче УНИКС- ЦСКА моя любима команда потерпела поражение. Так что игра мне не понравилась. Я не знаю, какого рода травму получил Швед. И ещё одно замечание: это не большие УНИКСа выиграли борьбу на щитах, а Жбанов и Зайцев. Это их подборы принесли УНИКСу дополнительное количество атак. Так что у тренера ЦСКА должны возникнуть претензии к тем игрокам периметра, которые опекали именно Жбанова и Зайцева», — написал Гомельский.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
19:21
-
18:35
-
18:21
-
17:47
-
16:42
-
16:33
-
15:58
-
15:03
-
14:47
-
13:41
-
12:30
-
12:22
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:02
-
09:55
-
09:52
-
09:00
-
08:44
-
07:38
-
07:24
-
06:28
-
06:28
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:50
- 15 февраля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
22:46
-
22:26
-
22:23
-
22:22
Партнерский контент