Баскетболистки УГМК повторили достижение ЦСКА в Единой лиге ВТБ, выиграв 24 матча подряд

Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК одержал победу над «Самарой» в рамках Премьер-лиги Чемпионата России по баскетболу среди женщин. Эта победа стала для баскетболисток из Екатеринбурга уже 24-й подряд в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.



Хозяйки площадки победили со счётом 94:57, выиграв все четыре четверти.



В составе УГМК больше всех очков набрала Анастасия Шилова, записавшая на свой счёт 18 баллов.



Отметим, что УГМК сумел повторить серий московской мужской команды ЦСКА в Единой лиге ВТБ, ранее также одержавшего 24 победы подряд. Напомним, ЦСКА проиграл только в 25-м матче регулярного чемпионата, уступив санкт-петербургскому «Зениту». Всего на счету ЦСКА 25 побед и два поражения после 27 игр.

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