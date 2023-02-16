Шакил О'Нил рассказал, как Уэстбрук может насолить болельщикам «Лейкерс»

Легендарный центровой Шакил О'Нил считает, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук должен перейти в «Лос-Анджелес Клипперс».
«Думаю, Расс должен перейти в „Клипперс“. Он способен добавить им энергии и помочь с передачами. Он будет ошибаться, но ему просто нужно дать играть. На месте Уэстбрука я бы назло болельщикам „Лейкерс“ перешёл в команду, которая играет на уровне плей-офф и легко в него выйдет, а не борется за путёвку из последних сил», — сказал О'Нил в эфире программы NBA on TNT.
Напомним, Уэстбрук в настоящий момент являнется игроком «Юты Джаз». «Юта» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» на прошлой неделе в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна.
В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.
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