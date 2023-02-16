Стал известен характер травмы Томаса Эртеля

У разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля диагностирован тендинит колена, сообщает Vprognoze. Ранее стало известно, что Эртель не примет участия в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.



Ожидается, что помимо Матча звёзд Эртель пропустит следующий матч «Зенита» в Единой Лиге ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится 26 февраля в Казани, начало матча – в 17:00 по московскому времени.



Напомним, Эртель получил травму в матче регулярного чемпионата с «Нижним Новгородом» (70:79), состоявшемся 13 февраля.



В данный момент после 22 игр санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в чемпионате, уступая казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА четыре и шесть очков соответственно.