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Стал известен характер травмы Томаса Эртеля

Стал известен характер травмы Томаса Эртеля
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У разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля диагностирован тендинит колена, сообщает Vprognoze. Ранее стало известно, что Эртель не примет участия в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.

Ожидается, что помимо Матча звёзд Эртель пропустит следующий матч «Зенита» в Единой Лиге ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится 26 февраля в Казани, начало матча – в 17:00 по московскому времени.

Напомним, Эртель получил травму в матче регулярного чемпионата с «Нижним Новгородом» (70:79), состоявшемся 13 февраля.

В данный момент после 22 игр санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в чемпионате, уступая казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА четыре и шесть очков соответственно.

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