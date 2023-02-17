Игроки «Локомотива-Кубань» вытолкали из сугроба застрявший клубный автобус. Видео

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» вытолкали клубный автобус, который застрял в сугробе. Подробностями произошедшего поделился тренер команды Роман Семернинов.
«Без приключений не обошлось. Когда мы прилетели из Москвы в Ставрополь, оказалось, что там сильный гололёд. Пока мы обедали, наш легендарный клубный водитель Юра разворачивал автобус – и застрял. Мы выходим из ресторана – видим, нужна наша помощь. Так что у некоторых игроков совместно с медицинским персоналом получилась внеплановая тренировка по ОФП!
Впрочем, автобус мы вытолкали достаточно быстро, после чего – спасибо нашему водителю – добрались до Краснодара спокойно и безопасно. Уже в 19:00 все были в Краснодаре и отправились по домам», — приводит слова Семернинова пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Видео можно посмотреть на канале LOKO BASKET в YouTube.
Напомним, в Москве игроки «Локомотива-Кубань» со счётом 89:60 обыграли МБА.
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