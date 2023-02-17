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Леброн Джеймс призвал одноклубников не терять связь во время перерыва на Матч звёзд НБА

Леброн Джеймс призвал одноклубников не терять связь во время перерыва на Матч звёзд НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о необходимости команде не растерять связь за время перерыва на Матч звёзд НБА.

«Да, нам ещё многое предстоит сделать. Каждый предстоящий матч будет сложным. Мы знаем, какой рывок нам нужно совершить. Я хотел бы, чтобы парни насладились перерывом, но нам нельзя терять связь на сто процентов, потому что мы хотим вернуться и продолжить дело», — сказал Леброн Джеймс в интервью после матча с «Нью_орлеан Пеликанс».

Напомним, встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 120:102. По итогам матча самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и пять передач. Звёздный американский форвард Леброн Джеймс также отметился неплохим выступлением с 21 очком, шестью подборами и шестью передачами.

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