Яннис Адетокунбо стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам, сообщает ESPN.
В матче с «Чикаго» (112:100) Яннис за девять минут на площадке отдал три передачи и довёл карьерный показатель до отметки 3 274 за 10 сезонов в НБА (все в составе «Бакс»). Это позволило греку побить рекорд Пола Пресси, который с 1982 по 1990 годы стал автором 3 272 передач в «Милуоки».
Отметим, что игрок получил повреждение кисти и не доиграл матч до конца.
Греческий баскетболист три раза в нынешнем сезоне набирал 50 и более очков. По этому показателю он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром, став вторым игроком в истории «Милуоки», который минимум трижды добрался до этой отметки за один сезон.
Следующий матч команда Адетокунбо сыграет с «Майами Хит». «Бакс» не проигрывают 12 матчей подряд.
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