Эксперт оценил шансы «Лейкерс» побороться за чемпионство после прихода новичков

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» стать чемпионом НБА после недавних приобретений клуба в результате обмена. Напомним, ранее «озёрники» провели трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменяли защитников Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.
«Я бы сказал, что это возможно. Леброн Джеймс здоров. Есть Энтони Дэвис. Мне нравится Д'Анджело Расселл. Мне нравится Малик Бизли. Мне нравится Вандербилт», — сказал Эй Смит в эфире First Take.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Ранее лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс высказался о необходимости для команды не растерять связь за время перерыва на Матч звёзд НБА.
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