Крис Пол обошёл Майкла Джордана по числу перехватов за карьеру

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол превзошёл легендарного Майкла Джордана по количеству перехватов за карьеру. Это случилось после домашнего матча «Санз» в регулярном чемпионате НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Теперь в активе Пола 2515 перехватов. У Джордана их 2514.



Напомним, «Финикс» проиграл «Лос-Анджелесу» со счётом 106:117. Самым результативным игроком в составе «Санз» был нигерийский защитник Джош Окоги. Он принёс своей команде 24 очка. Кроме того, в его активе пять подборов и одна результативная передача. Самым результативным у гостей стал американец Пол Джордж. На его счету 26 очков, пять подборов и столько же передач.

Фанат назвал Рэджона Рондо Крисом Полом, с которым тот враждует: