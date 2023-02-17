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Игроки МБА исполнили желание школьников. Видео

Игроки МБА исполнили желание школьников. Видео
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Тюменские школьник Вирап и Аршак реализовали свою мечту, побывав на тренировке баскетбольного клуба МБА. Оба мальчика участвовали в конкурсе, выиграли его и получили приглашение от команды. Соответствующей видеозаписью поделилась пресс-служба МБА.

Видео можно посмотреть на канале баскетбольного клуба МБА в YouTube.

Напомним, в последнем матче Единой лиги ВТБ МБА уступила клубу «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 60:89. Следующий матч москвичи проведут вновь с краснодарцами. Встреча состоится 3 марта и начнётся в 20:00 мск. Матч пройдёт в Краснодаре.

По итогам первого этапа МБА вышла в группу А во втором этапе чемпионата, где сейчас занимает последнее, шестое место.

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