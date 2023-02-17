Названы сроки возвращения в строй травмированного Алексея Шведа
Поделиться
Звёздный защитник ЦСКА Алексей Швед вернётся в строй приблизительно через три недели. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
Напомним, Швед получил надрыв паховых связок, который, как сообщается, оказался несерьёзным. Через две недели Алексею предстоит пройти повторное МРТ.
У Шведа обострилась травма паха в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:112). Именно из-за этого повреждения лидер красно-синих не вышел в овертайме в Казани. Из-за травмы защитник пропустит Матч всех звёзд.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алексей принял участие в 25 матчах, в которых набирал в среднем 17 очков, совершал 3,1 подбора и отдавал 7,9 передачи.
Бронза сборной России на ОИ-2012: как это было:
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
14:47
-
14:46
-
14:31
-
13:35
-
13:07
-
12:34
-
11:55
-
11:32
-
11:19
-
11:05
-
10:11
-
09:58
-
09:38
-
09:20
-
09:00
-
08:46
-
07:52
-
06:39
-
01:43
-
00:30
- 16 февраля 2023
-
23:33
-
23:12
-
22:49
-
21:52
-
21:46
-
20:58
-
20:52
-
19:33
-
19:21
-
18:35
-
18:21
-
17:47
-
16:42
-
16:33
-
15:58
Партнерский контент