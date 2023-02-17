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Названы сроки возвращения в строй травмированного Алексея Шведа

Названы сроки возвращения в строй травмированного Алексея Шведа
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Звёздный защитник ЦСКА Алексей Швед вернётся в строй приблизительно через три недели. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, Швед получил надрыв паховых связок, который, как сообщается, оказался несерьёзным. Через две недели Алексею предстоит пройти повторное МРТ.

У Шведа обострилась травма паха в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:112). Именно из-за этого повреждения лидер красно-синих не вышел в овертайме в Казани. Из-за травмы защитник пропустит Матч всех звёзд.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алексей принял участие в 25 матчах, в которых набирал в среднем 17 очков, совершал 3,1 подбора и отдавал 7,9 передачи.

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