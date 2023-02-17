Брэдли Бил — после матча с «Миннесотой»: в «Вашингтоне» мы всё ещё учимся друг у друга

Атакующий защитник, лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (114:106) оценил текущее состояние команды.



«Мы всё ещё учимся друг у друга. Но теперь есть ощущение, что мы можем начать наше наступление», – приводит слова Била ESPN.



В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,1 очка, делая 5,2 передачи и 3,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых – 37,5.



«Вашингтон Уизардс» занимает девятое место в Восточной конференции с 28 победами при 30 поражениях. Следующую игру «столичные» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 25 февраля (3:00 мск).