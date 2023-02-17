Потенциальные покупатели «Манчестер Юнайтед» нацелились на приобретение команды НБА

Руководители компаний Mubadala Investment (ОАЭ) и Qatar Investment Authority (Катар) намерены приобрести акции одной из команд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Bloomberg.



По информации источника, одной из целей покупателей является клуб «Нью-Йорк Никс». При этом семья нынешнего владельца клуба Джеймса Долана контролирует корпорацию MSGS, которая связана с Abu Dhabi United Group (ОАЭ).



Стоит отметить, что НБА разрешает государственным организациям, коей является катарский фонд, владеть не более чем 20 процентами акций команд. Ранее эта компания пыталась купить «Финикс», однако эта сделка не увенчалась успехом.



Стоит отметить, что та же катарская инвестиционная компания в настоящий момент близка к покупке «Манчестер Юнайтед».