Экс-игрока НБА оштрафовали на $ 1,4 млн за незаконное продвижение криптовалюты
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации – 2007/2008, известный в прошлом игрок Пол Пирс был оштрафован на $ 1,4 млн за незаконное продвижение криптовалюты, сообщает TMZ Sports.
Как информирует источник, спортсмен в социальных сетях рекламировал токены, не раскрывая сумму, которую он получил за продвижение, а также делал ложные рекламные заявления о продукте. Так, в частности, Пирс разместил на своей странице в социальной сети изображение банковского счёта с гораздо большей суммой на нём, чем было на самом деле.
Сообщается, что спортсмен получил за рекламу свыше $ 244 тыс. При этом штраф превышает эту выплату почти в шесть раз.
Пирс завершил карьеру баскетболиста в 2017 году. В общей сложности он провёл в НБА 19 лет.
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