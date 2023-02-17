Экс-игрока НБА оштрафовали на $ 1,4 млн за незаконное продвижение криптовалюты

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации – 2007/2008, известный в прошлом игрок Пол Пирс был оштрафован на $ 1,4 млн за незаконное продвижение криптовалюты, сообщает TMZ Sports.



Как информирует источник, спортсмен в социальных сетях рекламировал токены, не раскрывая сумму, которую он получил за продвижение, а также делал ложные рекламные заявления о продукте. Так, в частности, Пирс разместил на своей странице в социальной сети изображение банковского счёта с гораздо большей суммой на нём, чем было на самом деле.



Сообщается, что спортсмен получил за рекламу свыше $ 244 тыс. При этом штраф превышает эту выплату почти в шесть раз.



Пирс завершил карьеру баскетболиста в 2017 году. В общей сложности он провёл в НБА 19 лет.