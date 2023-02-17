Бывшая порноактриса разорвала помолвку с чемпионом НБА после того, как он избил её

Стали известны подробности ареста бывшего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Брина Форбса, сообщает Daily Mail. Как сообщает источник, Форбс был арестован за избиение своей невесты, бывшей порноактрисы Эльзы Джин.



Инцидент произошёл 14 февраля. Пара помолвлена уже около года. Как сообщает источник, на фоне последних событий Форбс завидовал успехам своей невесты, которая ведёт популярный аккаунт на сервисе OnlyFans и занимается подкастами.



При этом отмечается, что девушка отменила помолвку после ссоры. Пока она находится в раздумьях, стоит ли выдвигать официальные обвинения против бывшего жениха.



Напомним, ранее сообщалось, что баскетболист и его подруга поругались, находясь вне дома. По возвращении домой Форбс несколько раз ударил девушку во время продолжающейся ссоры. При этом девушке была вызвана бригада скорой помощи. Игрока арестовали по обвинению в домашнем насилии. Вскоре он был выпущен под залог в $ 2,5 тыс.



Брин Форбс начинал нынешний сезон в «Миннесоте», однако был отчислен после дедлайна обменов 9 февраля.



Форбс выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2016 года, в его послужном списке такие команды, как «Сан-Антонио Спёрс», «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс».



В 2021 году Форбс стал чемпионом НБА в составе «Милуоки».

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