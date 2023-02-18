В НБА показали ролик с 60 лучшими моментами Майкла Джордана в честь его 60-летия. Видео

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила видеоролик, посвящённый 60 лучшим игровым моментам в карьере легендарного баскетболиста Майкла Джордана.
Этот ролик приурочен к 60-летию спортсмена, которое он празднует сегодня.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале НБА.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
Ранее стало известно, что Джордан накануне своего юбилея сделал пожертвование в $ 10 млн на помощь благотворительной организации Make-A-Wish Foundation.
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