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«Я всегда был твоим фанатом». Яннис Адетокунбо пообщался с Леброном Джеймсом

«Я всегда был твоим фанатом». Яннис Адетокунбо пообщался с Леброном Джеймсом
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пообщался с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» и новоиспечённым рекордсменом по количеству очков за историю НБА Леброном Джеймсом. Видео их встречи было опубликовано в социальных сетях.

«Ты так долго показываешь величайший уровень игры. Я всегда был твоим фанатом. Хочу поздравить тебя. Я очень высоко ценю то, что ты делаешь. Ты проложил путь для всех остальных. Теперь каждый парень может следовать за тобой. Я обожаю тебя, парень», — сказал Яннис Адетокунбо при встрече с Леброном Джеймсом.

Адетокунбо и Леброн будут капитанами команда на Матче звёзд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити в эти выходные.

Напомним, 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд НБА по набранным очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.

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