Адетокунбо может не сыграть на Матче всех звёзд из-за растяжения

Чемпион НБА греческий форвард Яннис Адетокунбо может не сыграть на грядущем Матче всех звёзд НБА из-за растяжения запястья, сообщает ESPN.
Семикратный участник Матча всех звёзд получил травму 17 февраля в матче против «Чикаго Буллз». Яннис получил растяжение после того, как врезался в стойку, пытаясь заблокировать бросок американского защитника «Буллз» Коби Уайта. «Бакс» без своего лидера в итоге одержали победу в этой встрече со счётом 112:100.
На звёздном уикенде Яннис должен был сыграть в воскресном матче всех звёзд НБА, где он является одним из двух капитанов команд, наряду с Леброном Джеймсом. Помимо воскресного матча, Яннис должен был принять участие в субботнем турнире мастерства.
Решение о статусе грека примет тренерский штаб «Милуоки», который ежедневно наблюдает за состоянием игрока.
Уикенд всех звёзд НБА проходит с 17 по 19 февраля по 2023 в столице штата Юта городе Солт-Лейк-Сити (США).
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