Инсайдер: Энтони Дэвис на сто процентов уверен, что должен остаться в «Лейкерс»

Звёздный тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не рассматривает вариант с уходом из калифорнийского клуба. Об этом заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.



«Конечно, я допускаю, что в «Лейкерс» могут быть какие-то проблемы, но всё же уверен, что Энтони Дэвис не рассматривает вариант с уходом из команды. Я так понимаю, он по-прежнему на сто процентов уверен, что должен остаться», – сказал Уиндхорст в программе Dan Patrick Show.



В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 26 очков, 12,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,2, трёхочковых – 25.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 27 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).