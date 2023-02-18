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Инсайдер: Энтони Дэвис на сто процентов уверен, что должен остаться в «Лейкерс»

Инсайдер: Энтони Дэвис на сто процентов уверен, что должен остаться в «Лейкерс»
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Звёздный тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не рассматривает вариант с уходом из калифорнийского клуба. Об этом заявил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Конечно, я допускаю, что в «Лейкерс» могут быть какие-то проблемы, но всё же уверен, что Энтони Дэвис не рассматривает вариант с уходом из команды. Я так понимаю, он по-прежнему на сто процентов уверен, что должен остаться», – сказал Уиндхорст в программе Dan Patrick Show.

В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 26 очков, 12,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,2, трёхочковых – 25.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 27 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).

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