Лос-Анджелес подаст заявку на проведение Матча звёзд НБА в 2025 году

Президент «Крипто.ком Арена», Microsoft Theater и L.A. Live Ли Зейдман заявил, что готовит заявку для Национальной баскетбольной ассоциации на проведение звёздного уикенда НБА.



«Мы планируем подать заявку, как только в НБА сообщат, что запущена процедура по выбору места проведения звёздного уикенда на 2025 год. Надеюсь, мы станем основными претендентами», – приводит слова Зейдмана Sporting Tribune.



Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» проводят домашние матчи на стадионе «Крипто.ком Арена». Последний раз в Лос-Анджелесе звёздный уикенд НБА проводился в 2018 году.



Напомним, сегодня, 18 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) стартовал звёздный уикенд НБА 2023 года. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством именитых игроков.

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