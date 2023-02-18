Стивен Эй Смит: прошлогодний конкурс по броскам сверху — полный позор и мерзость

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что предстоящий конкурс по броскам сверху в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации будет иметь важное значение.



«Это будет очень важный конкурс. Прошлогодний вариант – полный позор и мерзость. Худший конкурс, который я когда-либо видел. Это я ещё учитываю соревнования где-нибудь на улице, университетах и других местах!» – заявил Смит в эфире программы First Take.



Напомним, сегодня, 18 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) стартовал звёздный уикенд НБА 2023 года. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством именитых игроков. Завтра, 19 февраля, будут проведены конкурсы.



Ранее президент «Крипто.ком Арена», Microsoft Theater и L.A. Live Ли Зейдман заявил, что готовит заявку для Национальной баскетбольной ассоциации на проведение звёздного уикенда.

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