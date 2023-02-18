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Эксперт Зак Лоу дал оценку дуэту защитников «Далласа»

Эксперт Зак Лоу дал оценку дуэту защитников «Далласа»
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Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу оценил перспективны звёздного дуэта «Даллас Маверикс» в лице защитников Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

«Они толком ещё не поиграли друг с другом, но потихоньку уже приходит понимание, как Лука Дончич и Кайри Ирвинг усиливают друг друга. Они превратят атаку «Маверикс» в опасную машину по набору очков», – написал Лоу.

Напомним, Ирвинг незадолго до дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации запросил обмен из «Бруклин Нетс» и спустя несколько дней перешёл в «Даллас», за который уже успел провести несколько матчей.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях. Следующую игру «бродяги» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке 24 февраля (4:30 мск).

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