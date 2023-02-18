Яннис Адетокунбо рассказал о планах после завершения карьеры

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что по окончании своей карьеры баскетболиста хотел бы начать тренерскую деятельность.



«Однажды хотел бы возглавить какую-нибудь команду, как только завершу профессиональную карьеру», – приводит слова Адетокунбо издание Sport24.gr



В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 53,8%, где 27% – трёхочковые.



«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).



Ранее сообщалось, что греческий игрок может не сыграть на грядущем Матче всех звёзд НБА из-за растяжения запястья.

Новость по теме Адетокунбо может не сыграть на Матче всех звёзд из-за растяжения