Джейлен Грин пропустил Турнир восходящих звёзд НБА из-за травмы

Атакующий защитник, один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин не принял участия в Турнире восходящих звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы паха.



Как сообщает Houston Chronicle, МРТ-обследование не выявило серьёзных повреждений у 21-летнего баскетболиста. Однако точные сроки возвращения защитника в строй не установлены.



В нынешнем сезоне Грин принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 21,8 очка, четыре подбора и 3,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,9, трёхочковых – 33,3.



«Хьюстон Рокетс» занимает 15-е место в Западной конференции с 13 победами при 45 поражениях. Следующую игру «Рокетс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 25 февраля (6:00 мск).

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