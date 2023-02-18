Бен Уоллес прокомментировал возможность попадания Дуайта Ховарда в Зал славы

Член Зала славы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Бен Уоллес оценил возможность попадания бывшего игрока НБА Дуайта Ховарда в баскетбольный Зал славы.
«Дуайт Ховард заслуживает в будущем попасть в баскетбольный Зал славы. Достаточно вспомнить его период в «Орландо», где он контролировал игру своей команды. Всё поменялось после его ухода в «Лейкерс». Скорее всего, он не осознавал, как этот переход может повлиять на его карьеру. Ему пришлось перестраиваться, ведь это была не его команда. Но то, что он сделал за период в «Мэджик», определённо заслуживает быть в этом списке», – заявил Уоллес в интервью.
За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд НБА.
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