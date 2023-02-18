Эдриан Войнаровски не исключил участия Янниса Адетокунбо в Матче звёзд НБА

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о стремлении звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо принять участие в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, несмотря на травму запястья.



«Яннис до сих пор испытывает боль, но он хочет сыграть в Матче звёзд. И это особенно важно для него как для капитана. Он очень серьёзно относится к своему капитанству», – заявил Войнаровски в эфире программы NBA Today.



В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 53,8%, где 27% – трёхочковые.



«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).



Ранее Адетокунбо признался, что по окончании своей карьеры баскетболиста хотел бы начать тренерскую деятельность.

Новость по теме Яннис Адетокунбо рассказал о планах после завершения карьеры