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Эдриан Войнаровски не исключил участия Янниса Адетокунбо в Матче звёзд НБА

Эдриан Войнаровски не исключил участия Янниса Адетокунбо в Матче звёзд НБА
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о стремлении звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо принять участие в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, несмотря на травму запястья.

«Яннис до сих пор испытывает боль, но он хочет сыграть в Матче звёзд. И это особенно важно для него как для капитана. Он очень серьёзно относится к своему капитанству», – заявил Войнаровски в эфире программы NBA Today.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 53,8%, где 27% – трёхочковые.

«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).

Ранее Адетокунбо признался, что по окончании своей карьеры баскетболиста хотел бы начать тренерскую деятельность.

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