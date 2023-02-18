Шакил О'Нил извинился перед игроком «Лейкерс»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил прокомментировал своё высказывание после обмена японского форварда Руи Хачимуры из «Вашингтон Уизардс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда О'Нил заявил, что не знал о Хачимуре до его прихода в клуб из Лос-Анджелеса.
«Позвольте мне извиниться перед Руи Хачимурой. Я сказал такое, так как не смотрел матчей с его старой командой. Прости меня, Руи. Я не знал, кто ты, но зато я знаю, что ты отличный «ролевик». И я желаю тебе всего наилучшего», – сказал О'Нил в эфире The Big Podcast.
В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 12,4 очка, 4,8 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 48,2, трёхочковых – 32,5.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 27 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).
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