Джеймс Харден поделился своими планами на звёздный уикенд НБА

Атакующий защитник, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал о своих планах на предстоящий перерыв из-за звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я продолжу поправляться, буду поддерживать свою игровую форму. В этом сезоне микротравмы неизбежны, поэтому отдых полезен для моего тела», – приводит слова Хардена Sixers Wire.
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,8 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых – 38,9.
«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 38 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на своей площадке 24 февраля (3:30 мск).
- 18 февраля 2023
-
16:33
-
16:11
-
15:52
-
15:25
-
15:11
-
14:54
-
14:31
-
14:17
-
13:43
-
13:29
-
13:12
-
12:47
-
12:34
-
12:21
-
11:35
-
11:26
-
10:39
-
10:28
-
10:12
-
09:24
-
09:14
-
09:04
-
06:11
-
05:59
-
04:19
-
03:45
-
02:58
-
00:37
-
00:30
-
00:25
- 17 февраля 2023
-
23:51
-
23:11
-
22:57
-
21:40
-
20:57