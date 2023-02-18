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Джеймс Харден поделился своими планами на звёздный уикенд НБА

Джеймс Харден поделился своими планами на звёздный уикенд НБА
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Атакующий защитник, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал о своих планах на предстоящий перерыв из-за звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я продолжу поправляться, буду поддерживать свою игровую форму. В этом сезоне микротравмы неизбежны, поэтому отдых полезен для моего тела», – приводит слова Хардена Sixers Wire.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,8 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых – 38,9.

«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 38 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на своей площадке 24 февраля (3:30 мск).

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