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Уэйд прокомментировал своё попадание в список претендентов на включение в Зал славы

Уэйд прокомментировал своё попадание в список претендентов на включение в Зал славы
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд отреагировал на своё попадание в список претендентов на включение в Зал славы баскетбола.

«Молодой Дуэйн Уэйд ни при каких обстоятельствах не предположил бы, что такой момент когда-нибудь настанет», – приводит слова Уэйда ESPN.

Среди других известных претендентов можно выделить чемпиона НБА немецкого форварда Дирка Новицки, главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, французского разыгрывающего Тони Паркера.

Также в список попала американо-российская баскетболистка Бекки Хэммон, выступавшая за такие российские команды, как ЦСКА, «Надежда» Оренбург и «Спарта&K» Видное.

Ввод в Зал славы происходит посредством голосования, осуществляемого специальным комитетом, состоящим из 24 членов. Финалист должен получить минимум 18 голосов от комитета, чтобы стать членом Зала славы.

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