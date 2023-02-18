Уэйд прокомментировал своё попадание в список претендентов на включение в Зал славы

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд отреагировал на своё попадание в список претендентов на включение в Зал славы баскетбола.
«Молодой Дуэйн Уэйд ни при каких обстоятельствах не предположил бы, что такой момент когда-нибудь настанет», – приводит слова Уэйда ESPN.
Среди других известных претендентов можно выделить чемпиона НБА немецкого форварда Дирка Новицки, главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, французского разыгрывающего Тони Паркера.
Также в список попала американо-российская баскетболистка Бекки Хэммон, выступавшая за такие российские команды, как ЦСКА, «Надежда» Оренбург и «Спарта&K» Видное.
Ввод в Зал славы происходит посредством голосования, осуществляемого специальным комитетом, состоящим из 24 членов. Финалист должен получить минимум 18 голосов от комитета, чтобы стать членом Зала славы.
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