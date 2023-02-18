Единая лига ВТБ представила зажигательный проморолик к Матчу звёзд

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала на YouTube-канале турнира проморолик, посвящённый предстоящему Матчу звёзд.
Напомним, Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт завтра, 19 февраля, на «ВТБ-Арене» в Москве.
Ранее стали известны стартовые составы команд Матча звёзд.
В старте «Старой школы» выйдут Каспер Уэйр (ЦСКА), Джермейн Лав-Робертс («Пари НН»), Никита Курбанов (ЦСКА), Луи Лабери (УНИКС) и Малик Папе Диме («Парма-Пари»). В тренерский штаб войдут Велимир Перасович и Милан Каракаш – оба УНИКС.
За «Новую школу» с первых минут встречу начнут Дэрил Мэйкон (УНИКС), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА) и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). В тренерском штабе – Эмил Райкович и Марко Величкович (оба ЦСКА).
Помимо самого матча, в воскресенье пройдут конкурсы мастерства — трёхочковых бросков и слэм-данков.
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