Фото: Мэджик Джонсон посетил вечеринку в честь 60-летия Джордана

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон поделился в социальных сетях фотографиями, сделанными на юбилее Майкла Джордана. Напомним, вчера, 17 февраля, иконе мирового баскетбола исполнилось 60 лет.

«С днём рождения, мой брат – легендарный Майкл Джордан! Жена Майкла Иветт устроила ему великолепную вечеринку в честь 60-летия и один из лучших вечеров, на которых я когда-либо бывал с моей женой! Всю ночь мы пели и танцевали», – написал Джонсон.

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.