Фото: Мэджик Джонсон посетил вечеринку в честь 60-летия Джордана

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон поделился в социальных сетях фотографиями, сделанными на юбилее Майкла Джордана. Напомним, вчера, 17 февраля, иконе мирового баскетбола исполнилось 60 лет.
«С днём рождения, мой брат – легендарный Майкл Джордан! Жена Майкла Иветт устроила ему великолепную вечеринку в честь 60-летия и один из лучших вечеров, на которых я когда-либо бывал с моей женой! Всю ночь мы пели и танцевали», – написал Джонсон.
Фото: из личного архива Мэджика Джонсона
Фото: из личного архива Мэджика Джонсона
Фото: из личного архива Мэджика Джонсона
Фото: из личного архива Мэджика Джонсона
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
- 18 февраля 2023
-
20:03
-
19:59
-
19:00
-
18:28
-
18:02
-
17:49
-
16:33
-
16:11
-
15:52
-
15:25
-
15:11
-
14:54
-
14:31
-
14:17
-
13:43
-
13:29
-
13:12
-
12:47
-
12:34
-
12:21
-
11:35
-
11:26
-
10:39
-
10:28
-
10:12
-
09:24
-
09:14
-
09:04
-
06:11
-
05:59
-
04:19
-
03:45
-
02:58
-
00:37
-
00:30