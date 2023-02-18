Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Мэджик Джонсон посетил вечеринку в честь 60-летия Джордана

Фото: Мэджик Джонсон посетил вечеринку в честь 60-летия Джордана
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон поделился в социальных сетях фотографиями, сделанными на юбилее Майкла Джордана. Напомним, вчера, 17 февраля, иконе мирового баскетбола исполнилось 60 лет.

«С днём рождения, мой брат – легендарный Майкл Джордан! Жена Майкла Иветт устроила ему великолепную вечеринку в честь 60-летия и один из лучших вечеров, на которых я когда-либо бывал с моей женой! Всю ночь мы пели и танцевали», – написал Джонсон.

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Фото: из личного архива Мэджика Джонсона

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Новость по теме
В НБА показали ролик с 60 лучшими моментами Майкла Джордана в честь его 60-летия. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023