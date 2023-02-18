«Идиотизм со стороны «Кливленда». Эксперт высказался о выкупе контракта Кевина Лава

Известный эксперт Билл Симмонс поделился мнением об истории с выкупом контракта Кевина Лава у «Кливленд Кавальерс». Напомним, ранее стало известно, что стороны завершили процедуру.



«Это идиотизм со стороны «Кливленда». Да, Лав был блёклым игроком в январе, да, он выпал из ротации, но я знаю, что в «Майами» способны быстро превратить его в парня, который набирает по 50, 80 процентов. Они же чёртовы зомби. Так зачем рисковать встретиться с Зомби Лавом в первом раунде плей-офф?» — написал Симмонс на своей странице в социальной сети.



Интерес к Лаву проявляют в «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и «Финикс Санз». Как сообщали инсайдеры, «Майами» является главным претендентом на игрока. Сообщалось, что все эти команды ждали завершения процедуры выкупа контракта, так что в ближайшее время Лав должен подписать соглашение с новой командой.



В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.

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