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«Я лишился голоса». Адетокунбо — о своём тренерском дебюте на Матче знаменитостей

«Я лишился голоса». Адетокунбо — о своём тренерском дебюте на Матче знаменитостей
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём опыте тренерства, который он получил в Матче знаменитостей. В нём он вместе с братьями выступил в качестве тренера команды Дуэйна Уэйда.

«Во-первых, это был ужасный опыт. Алекс делал замены, а я лишился голоса. Таннасис знает схемы, потому что играл под руководством Хавьера Паскуаля. Я был душой команды. Делал всё возможное, чтобы команда победила. Если бы они слушали меня, то смогли бы выиграть с разницей очков в 20. Я общался с ними, как Итудис. Кричал на них, есть ли у них характер.

Я всегда хотел тренировать. С детства я чувствовал, что хочу стать тренером, когда закончу игровую карьеру.

Меня спрашивали, нет ли у меня желания прийти на Матч звёзд и провести несколько встреч. Я ответил, что хочу быть тренером. Мне понравилось, я ждал этого больше, чем завтрашние конкурсы мастерства. Это был отличный опыт!» — приводит слова Адетокунбо Basket News.

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