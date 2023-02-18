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На Матче звёзд Единой лиги ВТБ разыграют 1 млн рублей среди болельщиков

На Матче звёзд Единой лиги ВТБ разыграют 1 млн рублей среди болельщиков
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила, что на Матче звёзд состоится конкурс для зрителей под названием «Бросок на миллион».

После третьей четверти матча один из болельщиков получит возможность выйти на паркет и побороться за один миллион рублей. Для этого зрителю нужно будет попасть в кольцо с центра площадки.

Напомним, Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт завтра, 19 февраля, на «ВТБ-Арене» в Москве.

Ранее стали известны стартовые составы команд Матча звёзд.

В старте «Старой школы» выйдут Каспер Уэйр (ЦСКА), Джермейн Лав-Робертс («Пари НН»), Никита Курбанов (ЦСКА), Луи Лабери (УНИКС) и Малик Папе Диме («Парма-Пари»). В тренерский штаб войдут Велимир Перасович и Милан Каракаш – оба УНИКС.

За «Новую школу» с первых минут встречу начнут Дэрил Мэйкон (УНИКС), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА) и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). В тренерском штабе – Эмил Райкович и Марко Величкович (оба ЦСКА).

Помимо самого матча, в воскресенье пройдут конкурсы мастерства — трёхочковых бросков и слэм-данков.

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