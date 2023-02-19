Лиллард впервые в карьере выиграл конкурс трёхочковых

В рамках конкурсного дня уикенда матча всех звёзд, проходящего в городе Солт-Лейк-Сити (США) состоялся традиционный конкурс трёхочковых бросков. Семикратный участник матча всех звёзд разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард выиграл конкурс, набрав 26 очков в финале.

Конкурс трёхочковых бросков состоит из двух этапов. На первом этапе все участники по одному разу проходят испытание бросков. Далее происходит финал, куда проходят три лучших участника первого этапа и совершают броски ещё раз.

Результаты конкурса трёхочковых бросков:

1. Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) — 26 очков.

2. Бадди Хилд (Сакраменто Кингз) — 25 очков.

3. Тайриз Халибертон (Индиана Пэйсерс) — 17 очков

Лаури Маркканен («Юта Джаз»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайлер Хирроу («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Кевин Хаертер («Сакраменто Кингз») выбыли в первом раунде.