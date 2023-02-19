Баскетболист «Филадельфии» из G-лиги выиграл конкурс данков

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В рамках конкурсного дня уикенда матча всех звёзд, проходящего в городе Солт-Лейк-Сити (США) состоялся традиционный конкурс данков. Победителем оказался американский разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Мэк Маккланг.

Конкурс данков состоит из двух раундов. В финальный раунд выходят два лучших баскетболиста по результатам первого.

Результаты первого раунда:

Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50, 49.8. Всего 99.8 баллов;

Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 46.6, 49.4. Всего 96 баллов;

Джерико Симс («Нью-Йорк Никс») — 47.6, 47.8. Всего 95.4 балла;

Кеньон Мартин-младший («Хьюстон Рокетс») — 46.0, 47.2. Всего 93.2 балла.

Результаты финального раунда:

Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50.0, 50.0. Всего 100 баллов;

Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 48.8, 49.6. Всего 99 баллов.