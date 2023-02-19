Бриттни Грайнер возвращается в женскую НБА

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер переподписалась с «Финикс Меркьюри» на один год после пребывания в российской тюрьме.

Бриттни провела в «Финиксе» все девять лет своей карьеры. Она семь раз становилась участницей матча всех звёзд, а так же является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Помимо «Финикса» баскетболистка играла за китайские клубы, а так же за УГМК Екатеринбург.

17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву на самолёте. В аэропорту её задержали из-за реакции служебной собаки. Выяснилось, что она привезла с собой запрещённые вещества, после чего она была заключена под стражу. 25 октября суд подтвердил приговор в виде девятилетного пребывания в колонии общего режима.

Ситуация вызвала множество разговоров и скандалов в США. В итоге американка была выменяна на Виктора Бута.