Бриттни Грайнер возвращается в женскую НБА

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер переподписалась с «Финикс Меркьюри» на один год после пребывания в российской тюрьме.
Бриттни провела в «Финиксе» все девять лет своей карьеры. Она семь раз становилась участницей матча всех звёзд, а так же является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Помимо «Финикса» баскетболистка играла за китайские клубы, а так же за УГМК Екатеринбург.
17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву на самолёте. В аэропорту её задержали из-за реакции служебной собаки. Выяснилось, что она привезла с собой запрещённые вещества, после чего она была заключена под стражу. 25 октября суд подтвердил приговор в виде девятилетного пребывания в колонии общего режима.
Ситуация вызвала множество разговоров и скандалов в США. В итоге американка была выменяна на Виктора Бута.
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