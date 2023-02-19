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Джулиус Рэндл: выбрал бы Луку Дончича в свою команду

Джулиус Рэндл: выбрал бы Луку Дончича в свою команду
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл признался, что выбрал бы в свою команду на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича, если был бы назначен капитаном.

«Если бы я был капитаном на Матче звёзд, то в первую очередь выбрал бы в свою команду Луку Дончича. Игрока, за которым мне нравится больше всего наблюдать. Восхищаюсь его навыками», – цитирует Рэндла обозреватель Dallas Basketball Грант Афсет.

Напомним, Матч звёзд НБА пройдёт завтра, 20 февраля (3:30 мск), в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена». Перед выставочной встречей капитаны Запада и Востока, которыми являются форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, выберут игроков в свои команды.

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