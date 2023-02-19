«Говорят, это лучшая конференция». Кайри Ирвинг – о переходе в команду из Запада

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг признался, что рад возможности представлять команду из Западной конференции. Ирвинг ранее выступал за восточные коллективы.

«Рад возможности выступать на Западе. Говорят, это лучшая конференция в НБА, и здесь множество талантливых игроков», – приводит слова Ирвинга обозреватель Dallas Basketball Грант Афсет.



В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, 5,4 передачи и 5,1 подбора при реализации бросков 49%, где 37,9% – трёхочковые.



«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке 24 февраля (4:30 мск).