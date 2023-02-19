Яннис Адетокумбо рассказал о целях на текущий сезон НБА

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо озвучил свои цели на текущий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.



«Меня не интересует награда MVP. Всё, что имеет значение, – это чемпионство. Хочу сосредоточиться на том, что могу контролировать», – заявил греческий баскетболист в интервью.



В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 53,8%, где 27% – трёхочковые.



«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).



Ранее Эдриан Войнаровски рассказал о стремлении форварда принять участие в Матче звёзд НБА, несмотря на травму запястья.

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