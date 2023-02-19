«Он спас этот конкурс». Шакил О'Нил – о выступлении Мэка Маккланга в конкурсе данков

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высоко оценил выступление разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Мэка Маккланга в конкурсе по броскам сверху.
«Он спас этот конкурс», – приводит слова О'Нила пресс-служба «Филадельфии».
Напомним, сегодня, 19 февраля, завершился конкурсный этап в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Маккланг стал победителем конкурса по броскам сверху.
Результаты первого раунда:
Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50, 49,8. Всего 99,8 балла;
Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 46,6, 49,4. Всего 96 баллов;
Джерико Симс («Нью-Йорк Никс») — 47,6, 47,8. Всего 95,4 балла;
Кеньон Мартин-младший («Хьюстон Рокетс») — 46,0, 47,2. Всего 93,2 балла.
Результаты финального раунда:
Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50,0, 50,0. Всего 100 баллов;
Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 48,8, 49,6. Всего 99 баллов.
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